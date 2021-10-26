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26 октября 2021, 11:59 8

Арахамия назвал стоимость продажи мест в санкционном списке СНБО

26 октября 2021, 11:59 8
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из открытых источников
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Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что места в списке санкций Совета национальной безопасности и обороны продавали за 100-300 тыс. долларов

Как передает RegioNews об этом политик заявил в эфире одного из телеканалов.

На вопрос, почему в санкционном списке СНБО о 108 "ворах в законе" появились ошибки политик ответил так: "есть объяснение... Уже приходят разные люди, которые говорят, что к ним приходили коррумпированные сотрудники правоохранительных органов и предлагали от 100 до 300 тыс. долларов за вознаграждение", – подчеркнул политик

По его словам, этот список "продавали" и назвал это "правдой жизни".

"Случайных ошибок, мне кажется, там не было вообще", – добавил Арахамия.

Напомним, что по словам министра внутренних дел Дениса Монастырского из-за ошибок СНБО в санкциях против криминальных авторитетов уволено руководство департамента Нацполиции.

Ошибки Министерства внутренних дел о включении 108 человек в список санкций СНБО "воров в законе" касались транслитерации.

До этого Совет национальной безопасности и обороны заявил, что из-за ошибки сотрудников Министерства внутренних дел, он ввел санкции в отношении 108 человек, которые были включены в список воров в законе.

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