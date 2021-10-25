На Черкащині відправили під домашній арешт двійника кандидата від "Слуги народу"

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Чоловіка, який змінив прізвище, ім’я та по батькові й хотів взяти участь у виборах двійником кандидата від "Слуги народу" Віталія Войцехівського відправили під домашній арешт. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Судовий репортер".

Так, за даними слідства, невстановлені особи підмовили стороннього чоловіка змінити свої персональні дані й стати тезкою Войцехівського, щоб втрутитися у виборчий процес.

Зазначається, що 14 вересня Деснянський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві зареєстрував зміну прізвища, імені та по батькові. Того ж дня чоловік отримав ID-картку на нове ім’я. А 20 вересня подав документи для участі у виборах.

Слідство вважає, що підозрюваний разом із невстановленими на даний час особами прагнув вводити в оману виборця.

Дії підозрюваного кваліфікують за ч. 3 ст. 157 КК України як перешкоджання вільному волевиявленню виборців та іншому суб’єкту виборчого процесу, за попередньою змовою групою осіб. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що суд скасував зміну імені двійником кандидата від "Слуги народу" в окрузі №197 на Черкащині. Тепер в бюлетені на довиборах народного депутата буде один Віталій Войцехівський.