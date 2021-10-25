На Черкасщине отправили под домашний арест двойника кандидата от "Слуги народа"

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Мужчину, который изменил фамилию, имя, отчество и хотел принять участие в выборах двойником кандидата от "Слуги народа" Виталия Войцеховского отправили под домашний арест. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Судебный репортер".

Так, по данным следствия, неустановленные лица подговорили постороннего мужчину изменить свои персональные данные и стать тезкой Войцеховского, чтобы вмешаться в избирательный процесс.

Отмечается, что 14 сентября Деснянский отдел государственной регистрации актов гражданского состояния в городе Киеве зарегистрировал смену фамилии, имени и отчества. Того же дня мужчина получил ID-карту на новое имя. А 20 сентября подал документы для участия в выборах.

Следствие считает, что подозреваемый вместе с неустановленными в настоящее время лицами стремился ввести в заблуждение избирателя.

Действия подозреваемого квалифицируют по ч. 3 ст. 157 УК Украины как препятствование свободному волеизъявлению избирателей и другому субъекту избирательного процесса, по предварительному сговору группой лиц. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что суд отменил смену имени двойником кандидата от "Слуги народа" в округе №197 на Черкасщине. Теперь в бюллетене на довыборах народного депутата будет один Виталий Войцеховский.