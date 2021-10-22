08:36  22 жовтня
В Україні нові рекорди інфікованих COVID-19 та померлих від нього
11:18  22 жовтня
"Київтеплоенерго" заговорило про віялові відключення електроенергії у столиці
08:05  22 жовтня
На Донбасі зафіксували 4 порушення: російські окупанти гатили з заборонених мінометів та гранатометів
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2021, 08:19 27

У Раді розповіли скільки депутатів вакциновані від COVID-19

22 жовтня 2021, 08:19 27
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Наразі приблизно 60-65% депутатів вакциновані від COVID-19

Як передає RegioNews, про це в ефірі одного з телеканалів розповів голова комітету з питаньохоорони здоров’я Михайло Радуцький.

Точну кількість депутат не називає, бой ого колеги не зізнаються, чи вакциновані, посилаючись на лікарську таємницю.

"На жаль, (скільки нещеплених депутатів - ред. ) ми не змогли підрахувати точну кількість, бо хтось посилається на лікарську таємницю. Апарат Верховної Ради взагалі не відповів на це запитання. Але на сьогоднішній день, за нашими приблизними підрахунками, це близько 60-65%. Якщо брати всю країну загалом - це непоганий відсоток. Але має бути 100% щеплених, якщо немає протипоказань, або людина тільки не перехворіла на "ковід", - зауважив парламентар.

Він також нагадав, що Верховна Рада планує обмежити допуск невакцинованих до будівлі парламенту. Планується ухвалити відповідну постанову

"Не має значення хто: депутат, помічник депутата, керівник Верховної Ради. Якщо в нього немає сертифікату про щеплення, він не буде допущений до зали Верховної Ради", - сказав Радуцкий.

Разом з тим нардеп не уточнив, чи будуть внесені зміни до закону про статус народного депутата, який гарантує вільний доступ до всіх будівель органів державної влади та місцевого самоврядування для парламентарів.

Нагадаємо, що Радуцький пообіцяв обмеження на допуск до сесійної зали вже на цьому тижні. Однак, оскільки депутати продовжують розгляд у першому читанні проєкту бюджету 2022, то відповідну ініціативу зможуть розглянути лише після ухвалення рішення.

вакцина COVID-19 Обмеження депутати вакцинація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram