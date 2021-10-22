У Раді розповіли скільки депутатів вакциновані від COVID-19

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Як передає RegioNews, про це в ефірі одного з телеканалів розповів голова комітету з питаньохоорони здоров’я Михайло Радуцький.

Точну кількість депутат не називає, бой ого колеги не зізнаються, чи вакциновані, посилаючись на лікарську таємницю.

"На жаль, (скільки нещеплених депутатів - ред. ) ми не змогли підрахувати точну кількість, бо хтось посилається на лікарську таємницю. Апарат Верховної Ради взагалі не відповів на це запитання. Але на сьогоднішній день, за нашими приблизними підрахунками, це близько 60-65%. Якщо брати всю країну загалом - це непоганий відсоток. Але має бути 100% щеплених, якщо немає протипоказань, або людина тільки не перехворіла на "ковід", - зауважив парламентар.

Він також нагадав, що Верховна Рада планує обмежити допуск невакцинованих до будівлі парламенту. Планується ухвалити відповідну постанову

"Не має значення хто: депутат, помічник депутата, керівник Верховної Ради. Якщо в нього немає сертифікату про щеплення, він не буде допущений до зали Верховної Ради", - сказав Радуцкий.

Разом з тим нардеп не уточнив, чи будуть внесені зміни до закону про статус народного депутата, який гарантує вільний доступ до всіх будівель органів державної влади та місцевого самоврядування для парламентарів.

Нагадаємо, що Радуцький пообіцяв обмеження на допуск до сесійної зали вже на цьому тижні. Однак, оскільки депутати продовжують розгляд у першому читанні проєкту бюджету 2022, то відповідну ініціативу зможуть розглянути лише після ухвалення рішення.