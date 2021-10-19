Депутатку, яка пораділа смерті колеги навряд чи звільнять з посади голови соціального комітету Ради

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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає малоймовірним можливість відсторонення з посади голови соціального комітету нардепки Галини Третьякової, яка потрапила в скандал через свій коментар щодо смерті нардепа Антона Полякова (група "За майбутнє")

Як передає RegioNews, про це він заявив у коментарі журналістам у кулуарах парламенту.

Він зазначив, що готовий повторно підписати листа до регламентного комітету щодо відсторонення Галини Третьякової від 5 пленарних засідань, якщо перший загубився.

"Ми направляли і будемо. Якщо зараз вони не знайдуть, я одразу ж готовий повторити цю процедуру і надати. Щоб не було спекуляцій на тему, що хтось там втратив листа", – зазначив він.

На питання про те, чи можливе зняття з посади глави комітету, Арахамія відповів: "Мені здається, що ні. Було висловлювання, є покарання, яке визначене регламентом (тимчасове відсторонення від пленарних засідань – Ред). Треба це покарання на неї накласти".

Як приклад недоцільності відкликання з комітету він навів нардепа ОПЗЖ Ілля Киву, якого за всі його висловлювання не збираються позбавляти членства в комітеті.

"Для мене позиція я вам сказав, яка – це дуже важкий комітет. Є відомі, яскраві особистості в цьому комітеті. Там і Юлія Володимирівна, і пані Королевська – це важкий комітет. Насправді в ньому працювати не так легко. Завжди в соціальному комітеті які питання – всі хочуть соціальних благ, це коштує мільярди гривень... А треба якимось чином ввести в державний бюджет – це важка робота. Вам тільки, бачите, висловлювання, а потрібно ж бачити й роботу", – вважає Арахамія.

Нагадаємо, що народна депутатка "Слуги народу" Галина Третьякова прокоментувала смерть колеги Антона Полякова в партійному чаті словами "одним ворогом менше". На зауваження колег по парламенту вона заявила про "наступ на свободу слова".