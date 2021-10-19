"Слуга народу" виключила з фракції нардепку, яка не підтримала законопроєкт про олігархів

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Фракція "Слуга народу" виключила зі свого складу народного депутата Людмилу Буймістер

Як передає RegioNews відповідне оголошення під час пленарного засідання зробив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Відповідно до Регламенту та протоколу засідання фракції "Слуга народу" інформую про виключення народної депутатки Людмили Буймістір зі складу фракції політичної партії "Слуга народу",- повідомив очільник парламенту.

Напередодні фракція "Слуга народу" розпочала процедуру виключення депутатки. Зазвичай фракція монобільшості виключає зі своїх лав депутата за умови, якщо за це проголосує щонайменше 70% депутатів.

Буймістер стала єдиною депутаткою з монобільшості, яка проголосувала проти законопроєкту про олігархів. В Трускавці їй віддали перемогу в жартівливій номінації "червона кнопка".

Неофіційно депутатку сватають в групу ексочільника парламенту Дмитра Разумкова.