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18 жовтня 2021, 14:22 234

Спікер розповів, скільки депутатів хворіють на COVID-19

18 жовтня 2021, 14:22 234
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з відкритих джерел
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У Верховній Раді наразі два народні депутати та вісім членів апарату парламенту хворіють на COVID-19

Як передає RegioNews про це на брифінгу розповів Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"За інформацією, яку я сьогодні вранці отримав, два народних депутати, вісім членів Апарату ВР (хворіють на COVID-19 - ред.)", – зауважив спікер.

Він не назвав прізвищ хворих, зауваживши, що це конфіденційна інформація.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 17 жовтня, в Україні зафіксовано 9 524 нові випадки COVID-19.

Верховна Рада COVID-19 хворі депутати

 
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