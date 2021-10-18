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18 октября 2021, 14:22 234

Спикер рассказал, сколько депутатов болеют COVID-19

18 октября 2021, 14:22 234
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из открытых источников
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В Верховной Раде сейчас два народных депутата и восемь членов аппарата парламента болеют COVID-19

Как передает RegioNews об этом на брифинге рассказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук

"По информации, которую я сегодня утром получил, два народных депутата, восемь членов Аппарата ВР (болеют COVID-19 - ред.)", – заметил спикер.

Он не назвал фамилий больных, заметив, что это конфиденциальная информация.

Напомним, что за прошедшие сутки, 17 октября, в Украине зафиксировано 9 524 новых случая COVID-19.

Верховная Рада COVID-19 больные депутаты

 
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