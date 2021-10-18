Спикер рассказал, сколько депутатов болеют COVID-19
В Верховной Раде сейчас два народных депутата и восемь членов аппарата парламента болеют COVID-19
Как передает RegioNews об этом на брифинге рассказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук
"По информации, которую я сегодня утром получил, два народных депутата, восемь членов Аппарата ВР (болеют COVID-19 - ред.)", – заметил спикер.
Он не назвал фамилий больных, заметив, что это конфиденциальная информация.
Напомним, что за прошедшие сутки, 17 октября, в Украине зафиксировано 9 524 новых случая COVID-19.
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