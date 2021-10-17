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17 жовтня 2021, 17:53 15

Фракція "Слуга народу" збереться на засідання 18 жовтня

17 жовтня 2021, 17:53 15
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Фото з відкритих джерел
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Партія "Слуга народу" збереться на засідання фракції, яке відбудеться в понеділок, 18 жовтня

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення спікера "Слуги народу" Юлії Палійчук.

За її словами, засідання фракції розпочнеться о 19:00.

Зокрема, народні депутати обговорять проєкт державного бюджету на 2022 рік.

"У понеділок, 18 жовтня, о 19:00 відбудеться засідання фракції "Слуга народу". Серед питань порядку денного - обговорення проєкту державного бюджету на 2022 рік", - написала спікер партії.

Нагадаємо, раніше у Раді обіцяли ухвалити Держбюджет-2022 до 20 жовтня.

Слуга народа партія засідання

 
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