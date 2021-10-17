Фракция "Слуга народа" соберется на заседание 18 октября
Партия "Слуга народа" соберется на заседание фракции, которое состоится в понедельник, 18 октября
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение спикера "Слуги народа" Юлии Палийчук.
По ее словам, заседание фракции начнется в 19:00.
В частности, народные депутаты обсудят проект государственного бюджета на 2022 год.
"В понедельник, 18 октября, в 19:00 состоится заседание фракции "Слуга народа". Среди вопросов повестки дня - обсуждение проекта государственного бюджета на 2022 год", - написала спикер партии.
Напомним, ранее в Раде обещали принять Госбюджет-2022 до 20 октября.
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