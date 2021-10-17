18:21  17 жовтня
Впав зі сходів: у столиці на дачі знайшли мертвим дипломата
13:17  17 жовтня
Україна може отримати велику кількість вакцин від грипу, - Ляшко
18:56  17 жовтня
Окупанти на Донбасі тричі зірвали режим "тиші", у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
17 жовтня 2021, 16:20 33

Представник МВС часів Авакова прокоментував скандал з помилковим списком злодіїв у законі

17 жовтня 2021, 16:20 33
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Представник Міністерства внутрішніх справ часів Арсена Авакова Ярослав Тракало заявив, що МВС нікого помилково не "зараховувало" до криміналітету

Про це він заявив у коментарі "УП", пише RegioNews.

Тракало заявляє, що озвучена напередодні інформація щодо так званого "переліку 108" – не відповідає дійсності. За його даними, на засіданні 15 жовтня Рада національної безпеки й оборони лише провела уточнення щодо правильності написання транслітерації (написання прізвища та імені латинськими літерами) прізвищ та дат народження поданих громадян.

Наприклад, №1 Єсін Єгор в англійській транслітерації по списку Yesin Yegor у нинішньому варіанті виправлений на Esin Egor (змінилися перша буква імені і прізвища в англ. транслітерації). Або №3 Лисенко Сергій – Lysenko Serhi на Lysenko Serhii (додалася в прізвищі остання ще одна англійська літера i).

Тракало пояснює, що "злодії у законі" часто мають по кілька паспортів, де може відрізнятися навіть на одну літеру правопис прізвища або ж дата народження.

Він додав, що затвердження на засіданні – рішення РНБО в дію своїм указом вводить саме президент.

Нагадаємо, що у травні Зеленський оголосив про санкції проти 557 злодіїв у законі. Відомо, що 542 злодії в законі - це іноземні громадяни, і тільки 15 – громадяни України. Зеленський тоді ж поінформував, що кількість злодіїв у законі, які перебувають в Україні на волі, зменшилася з 34 до 17 осіб.

15 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу визнав, що у рішенні Ради нацбезпеки, що стосувалося санкцій відносно кримінальних авторитетів та злодіїв у законі, раніше була допущена помилка відносно 108 осіб. В ОП заявили, що вже проводять перевірки.

МВС Офіс президента санкції

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram