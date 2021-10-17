Представитель МВД времен Авакова прокомментировал скандал с ошибочным списком воров в законе

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Представитель Министерства внутренних дел времен Арсена Авакова Ярослав Тракало заявил, что МВД никого по ошибке не "причисляло" к криминалитету

Об этом он заявил в комментарии "УП", пишет RegioNews.

Тракало заявляет, что озвученная накануне информация о так называемом "перечне 108" – не соответствует действительности. По его данным, на заседании 15 октября Совет национальной безопасности и обороны лишь провел уточнения относительно правильности написания транслитерации (написание фамилии и имени латинскими буквами) фамилий и дат рождения поданных граждан.

Например, №1 Есин Егор в английской транслитерации по списку Yesin Yegor в нынешнем варианте исправлен на Esin Egor (изменились первая буква имени и фамилии в англ. транслитерации). Или №3 Лысенко Сергей - Lysenko Serhi на Lysenko Serhii (добавилась в фамилии последняя еще одна английская буква i).

Тракало объясняет, что "воры в законе" часто имеют по несколько паспортов, где может отличаться даже на одну букву правописание фамилии или же дата рождения.

Он добавил, что утверждение на заседании – решение СНБО в действие своим указом вводит именно президент.

Напомним, что в мае Зеленский объявил о санкциях против 557 воров в законе. Известно, что 542 вора в законе - это иностранные граждане, и только 15 – граждане Украины. Зеленский тогда же проинформировал, что количество воров в законе, находящихся в Украине на свободе, уменьшилось с 34 до 17 человек.

15 октября секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге признал, что в решении Совета нацбезопасности, что касалось санкций в отношении криминальных авторитетов и воров в законе, ранее была допущена ошибка в отношении 108 человек. В ОП заявили, что уже проводят проверки.