Разумков розповів, хто може очолити Апарат парламенту

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Звільнений з посади голови Верховної Ради Дмитро Разумков вважає найімовірнішими кандидатами на посаду керівника Апарату ВР В'ячеслава Штучного і Олександра Копиленка

Про це він сказав у коментарі журналістам, пише RegioNews.

На запитання, чия, на його думку, кандидатура є найімовірнішою, Разумков сказав: "Я думаю, що або В'ячеслав Васильович Штучний або Копиленко".

Крім того, на запитання, чи погодиться народний депутат скласти мандат заради посади керівника Апарату, депутат зауважив: "Заради посади багато народних депутатів погодяться на все".

Разумков додав, що це посада "рівня віцепрем'єр-міністра України", і ця посада є відповідальною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Разумков не хоче, щоб керівником Апарату Ради був кандидат від "Слуги народу".