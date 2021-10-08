Разумков розповів, хто може очолити Апарат парламенту
Звільнений з посади голови Верховної Ради Дмитро Разумков вважає найімовірнішими кандидатами на посаду керівника Апарату ВР В'ячеслава Штучного і Олександра Копиленка
Про це він сказав у коментарі журналістам, пише RegioNews.
На запитання, чия, на його думку, кандидатура є найімовірнішою, Разумков сказав: "Я думаю, що або В'ячеслав Васильович Штучний або Копиленко".
Крім того, на запитання, чи погодиться народний депутат скласти мандат заради посади керівника Апарату, депутат зауважив: "Заради посади багато народних депутатів погодяться на все".
Разумков додав, що це посада "рівня віцепрем'єр-міністра України", і ця посада є відповідальною.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Разумков не хоче, щоб керівником Апарату Ради був кандидат від "Слуги народу".