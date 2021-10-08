09:12  08 октября
COVID в Украине: за сутки обнаружили более 16 тысяч новых случаев заражения
09:26  08 октября
Венедиктова рассказала о новых подробностях смерти народного депутата Полякова
08:31  08 октября
На Донбассе за сутки зафиксировано семь нарушений, один из бойцов ООС ранен
UA | RU
UA | RU
08 октября 2021, 15:59 81

Разумков рассказал, кто может возглавить Аппарат парламента

08 октября 2021, 15:59 81
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Уволенный с должности председателя Верховной Рады Дмитрий Разумков считает вероятными кандидатами на должность руководителя Аппарата ВР Вячеслава искусственного и Александра Копыленко

Об этом он сказал в комментарии журналистам, пишет RegioNews.

На вопрос, чья, по его мнению, кандидатура является наиболее вероятной, Разумков сказал: "Я думаю, что либо Вячеслав Васильевич, либо Копыленко".

Кроме того, на вопрос, согласится ли народный депутат сложить мандат ради должности руководителя аппарата, депутат отметил: "Ради должности многие народные депутаты согласятся на все".

Разумков добавил, что это должность "уровня вице-премьер-министра Украины", и эта должность является ответственной.

Напомним, ранее сообщалось, что Разумков не хочет, чтобы руководителем Аппарата Рады был кандидат от "Слуги народа".

Дмитрий Разумков парламент

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взять на крючок. Кто и зачем вспомнил о земельных сделках Труханова и Галантерника
Прощание с Разумковым: как Зеленский ничего не выиграл и лишь развязал своему бывшему партнеру руки
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram