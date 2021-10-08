Разумков рассказал, кто может возглавить Аппарат парламента

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Уволенный с должности председателя Верховной Рады Дмитрий Разумков считает вероятными кандидатами на должность руководителя Аппарата ВР Вячеслава искусственного и Александра Копыленко

Об этом он сказал в комментарии журналистам, пишет RegioNews.

На вопрос, чья, по его мнению, кандидатура является наиболее вероятной, Разумков сказал: "Я думаю, что либо Вячеслав Васильевич, либо Копыленко".

Кроме того, на вопрос, согласится ли народный депутат сложить мандат ради должности руководителя аппарата, депутат отметил: "Ради должности многие народные депутаты согласятся на все".

Разумков добавил, что это должность "уровня вице-премьер-министра Украины", и эта должность является ответственной.

Напомним, ранее сообщалось, что Разумков не хочет, чтобы руководителем Аппарата Рады был кандидат от "Слуги народа".