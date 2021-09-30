Разумков не хоче аби керівником Апарату Ради був кандидат від "Слуги народу"
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не планує вносити запропоновану партією "Слуга народу" кандидатуру В’ячеслава Штучного на посаду керівника Апарату Верховної Ради
Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв’ю очільника парламенту "Українській правді".
Очільник парламенту нагадав, що Штучний вже керував апаратом парламенту, але "захотів повернутися в УДО(Управління державної охорони-ред.). Якісні кадри ми не можемо в себе тримати…думаю це було правильне рішення".
Спікер заперечив конфлікт між ним та Штучним, однак не дав прямої відповіді на питання чи слідкував екс-керівник Апарату за ним.
На запитання, чи планує Разумков вносити кандидатуру В’ячеслава Штучного на розгляд парламенту спікер зазначив, що "думаю він залишиться працювати там(в УДО-ред.)".
Нагадаємо, що фракція "Слуга народу" запропонувала спікеру Дмитру Разумкову трьох претендентів на посаду керівника Апарату ВР. Серед них екс-керівник Апарату В'ячеслав Штучний, а також два нардепи від найбільшої фракції: Павло Фролов та Олександр Копиленко. Згідно до Регламенту кандидатуру керівника Апарату ВР вносить на розгляд сесійної зали спікер. Для позитивного рішення необхідно 226 голосів.