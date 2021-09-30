Разумков не хоче аби керівником Апарату Ради був кандидат від "Слуги народу"

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Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв’ю очільника парламенту "Українській правді".

Очільник парламенту нагадав, що Штучний вже керував апаратом парламенту, але "захотів повернутися в УДО(Управління державної охорони-ред.). Якісні кадри ми не можемо в себе тримати…думаю це було правильне рішення".

Спікер заперечив конфлікт між ним та Штучним, однак не дав прямої відповіді на питання чи слідкував екс-керівник Апарату за ним.

На запитання, чи планує Разумков вносити кандидатуру В’ячеслава Штучного на розгляд парламенту спікер зазначив, що "думаю він залишиться працювати там(в УДО-ред.)".

Нагадаємо, що фракція "Слуга народу" запропонувала спікеру Дмитру Разумкову трьох претендентів на посаду керівника Апарату ВР. Серед них екс-керівник Апарату В'ячеслав Штучний, а також два нардепи від найбільшої фракції: Павло Фролов та Олександр Копиленко. Згідно до Регламенту кандидатуру керівника Апарату ВР вносить на розгляд сесійної зали спікер. Для позитивного рішення необхідно 226 голосів.