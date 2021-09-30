На сесії Новокаховської міськради сталася сутичка

Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 30 вересня, в сесійній залі Новокаховської міської ради зібралась група людей, яка блокувала роботу депутатів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.

Так, близько 09:20 на спецлінію "102" звернувся керівник комунального підприємства "Муніціпальна охорона". Він повідомив, що група громадян здійснювали хуліганські дії в сесійній залі Новокаховської міської ради.

Поліцейські встановили, що після початку планового засідання Новокаховської міськради в сесійну залу зайшов громадянин з групою інших невідомих чоловіків. Очільник групи почав в гучномовець викрикувати ганебні гасла та іншим чином перешкоджати роботі присутніх на сесії.

Керівник комунального підприємства "Муніципальна варта" намагався вивести з зали правопорушника. Однак, останній вдарив директора КП в обличчя. Після цього група невідомих громадян покинула адмінбудівлю в невідомому напрямку.

Як розповів начальник місцевого підрозділу поліції Вадим Парфентьєв, наразі поліція встановила особу правопорушника. Ним є житель іншої області, який на даний час зареєстрований кандидатом в депутати на довиборах у Верховну Раду України по 184 округу.

Дана подія кваліфікована за ч.3. ст.296 Кримінального кодексу України "Хуліганство".

Нагадаємо, раніше у сесійній залі Чернівецької міськради сталася штовханина між кількома депутатами й двома невідомими чоловіками.