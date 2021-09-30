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30 сентября 2021, 13:44 104

На сессии Новокаховского горсовета произошла стычка

30 сентября 2021, 13:44 104
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Фото: из открытых источников
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Сегодня, 30 сентября, в сессионном зале Новокаховского городского совета собралась группа людей, которая блокировала работу депутатов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

Так, около 09:20 на спецлинию "102" обратился руководитель коммунального предприятия "Муниципальная охрана". Он сообщил, что группа граждан совершали хулиганские действия в сессионном зале Новокаховского городского совета.

Полицейские установили, что после начала планового заседания Новокаховского горсовета в сессионный зал зашел гражданин с группой других неизвестных мужчин. Глава группы начал в громкоговоритель выкрикивать позорные лозунги и другим образом препятствовать работе присутствующих на сессии.

Руководитель коммунального предприятия "Муниципальная охрана" пытался вывести из зала правонарушителя. Однако, последний ударил директора КП в лицо. После этого группа неизвестных граждан покинула админздание в неизвестном направлении.

Как рассказал начальник местного подразделения полиции Вадим Парфентьев, в настоящее время полиция установила личность правонарушителя. Им является житель другой области, который в настоящее время зарегистрирован кандидатом в депутаты на довыборах в Верховную Раду Украины по 184 округу.

Данное событие квалифицировано по ч. 3.ст. 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".

Напомним, ранее в сессионном зале Черновицкого горсовета произошла толкотня между несколькими депутатами и двумя неизвестными мужчинами.

конфликт заседание горсовет Уголовная ответственность депутаты

 
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