Разумков не хочет, чтобы руководителем Аппарата Рады был кандидат от "Слуги народа"
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не планирует вносить предложенную партией "Слуга народа" кандидатуру Вячеслава Штучного на должность руководителя Аппарата Верховной Рады
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью главы парламента "Украинской правде".
Глава парламента напомнил, что Штучный уже руководил аппаратом парламента, но захотел вернуться в УГО(Управление государственной охраны-ред.). Качественные кадры мы не можем у себя держать...думаю это было правильное решение".
Спикер отрицал конфликт между ним и Штучным, однако не дал прямого ответа на вопрос следил ли экс-руководитель аппарата за ним.
На вопрос, планирует ли Разумков вносить кандидатуру Вячеслава искусственного на рассмотрение парламента спикер отметил, что "думаю он останется работать там(в УГО-ред.)".
Напомним, что фракция "Слуга народа" предложила спикеру Дмитрию Разумкову трех претендентов на должность руководителя Аппарата ВР. Среди них экс-руководитель аппарата Вячеслав Штучный, а также два нардепа от крупнейшей фракции: Павел Фролов и Александр Копыленко. Согласно Регламенту кандидатуру руководителя Аппарата ВР вносит на рассмотрение сессионного зала спикер. Для положительного решения необходимо 226 голосов.