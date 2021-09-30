Разумков не хочет, чтобы руководителем Аппарата Рады был кандидат от "Слуги народа"

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью главы парламента "Украинской правде".

Глава парламента напомнил, что Штучный уже руководил аппаратом парламента, но захотел вернуться в УГО(Управление государственной охраны-ред.). Качественные кадры мы не можем у себя держать...думаю это было правильное решение".

Спикер отрицал конфликт между ним и Штучным, однако не дал прямого ответа на вопрос следил ли экс-руководитель аппарата за ним.

На вопрос, планирует ли Разумков вносить кандидатуру Вячеслава искусственного на рассмотрение парламента спикер отметил, что "думаю он останется работать там(в УГО-ред.)".

Напомним, что фракция "Слуга народа" предложила спикеру Дмитрию Разумкову трех претендентов на должность руководителя Аппарата ВР. Среди них экс-руководитель аппарата Вячеслав Штучный, а также два нардепа от крупнейшей фракции: Павел Фролов и Александр Копыленко. Согласно Регламенту кандидатуру руководителя Аппарата ВР вносит на рассмотрение сессионного зала спикер. Для положительного решения необходимо 226 голосов.