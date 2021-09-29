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29 вересня 2021, 12:45 168

Вищий антикорсуд оштрафував очільника столичного Окружного адмінсуду Вовка

29 вересня 2021, 12:45 168
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з відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд оштрафував голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, якого Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють у створенні злочинної організації і зловживанні впливом

Про це пише Regionews.ua">RegioNews з посиланням на "Слово і діло".

На Вовка наклали грошове стягнення у розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 4540 гривні. Причиною накладання стягнення стали постійні неявки голови Окружного адмінсуду Києва до антикорупційного суду, де слухаються два клопотання про відсторонення його від посади, а також застосування запобіжного заходу у вигляді застави. Це максимальна сума стягнення, яка передбачена законодавством.

НАБУ і САП повідомили про підозру голові ОАСК Вовку, судді Аблову, керівнику Державної судової адміністрації Холоднюку та іншим. За версією слідства, Вовк організував і створив злочинну організацію. Як вважають детективи, ця злочинна організація приймала замовні рішення у власних інтересах, а також політичних еліт і бізнес-кіл. Зокрема, для цього глава ОАСК нібито використовував схему з надання штучних, надуманих, адміністративних позовів від підставних громадських організацій або фізичних осіб до свого ж суду з подальшим "надшвидким" їх розглядом і з заздалегідь визначеним результатом.

Окрім того, зазначена організація намагалася захопити владу в Україні, отримавши контроль над вищою радою правосуддя та Вищою кваліфікаційною комісією суддів. Для цього вони нібито приймали рішення в інтересах деяких чиновників, а ті, своєю чергою, призначали в ВРП і ВККС підконтрольних ОАСК осіб.

оаск ВАКС суддя Вовк штраф НАБУ

 
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