Дружина Кирила Тимошенка збирала гроші з олігархів для організації форуму "Україна 30", - ЗМІ

Фото: "Бабель"

Для того, щоб провести форум "Україна 30", який ініціював президент Володимир Зеленський, гроші збирали з компаній олігархів. Збором коштів займалася фірма дружини заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко

Про це йдеться в розслідуванні журналістів видання "Бабель".

Зокрема, з кінця зими і до кінця літа в Києві, у виставковому центрі "Парковий", проходив Всеукраїнський форум "Україна 30", а головним його ідеологом був президент Володимир Зеленський. На цьому заході можна було зустріти практично всіх керівників країни, включаючи, самого президента, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, главу офісу президента Андрія Єрмака, а також його заступника Кирила Тимошенка.

За даними журналістів, форум "Україна 30" організовувала і проводила фірма "Goodmedia", якою до весни 2020 року керував нинішній заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Потім фірму очолила його дружина, хоча до вересня поточного року Тимошенко все ж значився СЕО цього приватного бізнесу.

У розслідуванні журналістів видання "Бабель" вказується, що згідно з офіційними документами, за участь у форумі деякі приватні компанії платили гроші.

"Наприклад, це стосується компанії "ДТЕК ВДЕ", яка входить в енергохолдинг олігарха Ріната Ахметова "ДТЕК". Але виявилося, що в офіційних паперах сума, яку ця компанія заплатила за участь у форумі, була відсутня. Джерела видання "Бабель" стверджують, що мова йшла про 3,5 млн грн. Причому, в самій компанії "ДТЕК" підтвердили, що вони платили за участь в даному заході, але відмовилися називати скільки саме", – йдеться в розслідуванні.

Причому, ті ж джерела видання стверджують, що приватним компаніям пропонували брати участь у Форумі "Україна 30", але за гроші. Така пропозиція, за даними журналістів, надходила з Офісу президента.

"Агрохолдинг олігарха Юрія Косюка "МХП" заплатив 750 тис.грн за те, що їх представник виступатиме на форумі. Хоча в результаті цього виступу не було, але гроші все одно пішли на рахунки компанії-організатора "Goodmedia". Також 750 тис. грн заплатив інший агрохолдинг - "Кернел", який належить олігарху Андрію Веревському. Компанія "Епіцентр", яка належить подружжю Олександра і Галини Герег, профінансувала форум на 500 тис.грн", – сказано в розслідуванні.

Сам Кирило Тимошенко заявив, що він вже давно не має ніякого впливу на компанію "Goodmedia", а ця фірма не бере участь у державних проектах за бюджетні гроші. У свою чергу ні в самій компанії, ні в Офісі президента не прокоментували журналістам, яким чином у проекті, який ініціював президент Володимир Зеленський, з'явилася фірма, яка так чи інакше пов'язана із заступником офісу президента Кирилом Тимошенко.

У свою чергу кореспондент видання "Бабель" Марія Чартовська на своїй сторінці в Facebook написала, що вона "Весь ранок радіє за дружину Кирила Тимошенка і успіхи її компанії. 3,5 мільйона від "ДТЕК" Ріната Ахметова, 750 тис. грн від "МХП" Юрія Косюка, 500 тис.грн — від того самого "Епіцентру", і це не повний список. А головне, ніякої конкуренції. Все - завдяки ініціативі президента, який бореться з олігархами і возить плани трансформації України по США".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко віддав управлінням Харковом в руки "дніпропетровських".

У розслідуваннях журналістів вказується, що "після смерті Геннадія Кернеса на Харків" кинули оком сусіди із заможного Дніпра. І вони знайшли в Харкові "тимчасового" союзника. Тимчасового - в сенсі його нинішнього статусу. Мова про в.о. міського голови Ігоря Терехова".