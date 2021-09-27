Жена Кирилла Тимошенко собирала деньги с олигархов для организации форума "Украина 30", - СМИ

Фото: "Бабель"

Для того, чтобы провести форум "Украина 30", который инициировал президент Владимир Зеленский, деньги собирали с компаний олигархов. Сбором средств занималась фирма жены заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко

Об этом идет речь в расследовании журналистов издания "Бабель".

В частности, с конца зимы и до конца лета в Киеве, в выставочном центре "Парковый", проходил всеукраинский форум "Украина 30", а главным его идеологом был президент Владимир Зеленский. На этом мероприятии можно было встретить практически всех руководителей страны, включая, самого президента, премьер-министра Дениса Шмыгаля, главу Офиса президента Андрея Ермака, а также его заместителя Кирилла Тимошенко.

По данным журналистов, форум "Украина 30" организовывала и проводила фирма "Goodmedia", которой до весны 2020 года руководил нынешний заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Затем фирму возглавила его жена, хотя до сентября текущего года Тимошенко все же значился СЕО этого частного бизнеса.

В расследовании журналистов издания "Бабель" указывается, что согласно официальным документам, за участие в форуме некоторые частные компании платили деньги.

"Например, это касается компании "ДТЭК ВДЭ", которая входит в энергохолдинг олигарха Рината Ахметова "ДТЭК". Но оказалось, что в официальных бумагах сумма, которую эта компания заплатила за участие в форуме, отсутствовала. Источники издания "Бабель" утверждают, что речь шла о 3,5 млн грн. Причем, в самой компании "ДТЭК" подтвердили, что они платили за участие в данном мероприятии, но отказались называть сколько именно", – идет речь в расследовании.

Причем, те же источники издания утверждают, что частным компаниям предлагали принимать участие в форуме "Украина 30", но за деньги. Такое предложение, по данным журналистов, поступало из Офиса президента.

"Агрохолдинг олигарха Юрия Косюка "МХП" заплатил 750 тыс. грн за то, что их представитель будет выступать на форуме. Хотя, в итоге этого выступления не было, но деньги все равно ушли на счета компании-организатора "Goodmedia". Также 750 тыс. грн заплатил другой агрохолдинг – "Кернел", который принадлежит олигарху Андрею Веревскому. Компания "Эпицентр", которая принадлежит чете Александра и Галины Герег, профинансировала форум на 500 тыс. грн", – сказано в расследовании.

Сам Кирилл Тимошенко заявил, что он уже давно не имеет никакого влияния на компанию "Goodmedia", а эта фирма не принимает участие в государственных проектах за бюджетные деньги. В свою очередь ни в самой компании, ни в Офисе президента не прокомментировали журналистам, каким образом в проекте, который инициировал президент Владимир Зеленский, появилась фирма, которая так или иначе связана с заместителем Офиса президента Кириллом Тимошенко.

В свою очередь корреспондент издания "Бабель" Мария Жартовская на своей странице в Facebook написала, что она "все утро радуется за жену Кирилла Тимошенко и успехи ее компании. 3,5 миллиона от "ДТЭК" Рината Ахметова, 750 тыс. грн от "МХП" Юрия Косюка, 500 тыс. грн — от того самого "Эпицентра", и это не полный список. А главное, никакой конкуренции. Все — благодаря инициативе президента, который борется с олигархами и возит планы трансформации Украины по США".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отдал управлением Харьковом в руки "днепропетровских".

В расследованиях журналистов указывается, что "после смерти Геннадия Кернеса на Харьков "кинули глазом соседи из зажиточного Днепра. И они нашли в Харькове "временного" союзника. Временного – в смысле его нынешнего статуса. Речь о и. о. городского головы Игоре Терехове".