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23 вересня 2021, 10:59 31

Кабмін виділив 34 млн грн на реконструкцію держархіву Інституту національної пам'яті

23 вересня 2021, 10:59 31
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів виділив 34 млн грн на реконструкцію будівлі галузевого архіву Українського інституту національної пам'яті

Як повідомили у пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики, відповідне розпорядження про перерозподіл бюджетних коштів уряд ухвалив на своєму засіданні 22 вересня, пише RegioNews.

Як зазначається, галузевий державний архів Українського інституту національної пам`яті створений у червні 2019 року. Його завдання – зберегти архівні документи репресивних органів та забезпечити право на доступ до цієї інформації для всіх охочих.

Архів отримав будівлю в 11 тис. кв. метрів на вулиці Пухівській, 7 у червні 2019 року від Національного банку України. Це приміщення потребує реконструкції. Відповідний проєкт Архів презентував у липні цього року. Ним передбачені Open space, лабораторії для оцифрування та сучасні архівосховища.

У МКІП нагадали, що у майбутньому в Архіві національної пам’яті має бути зосереджено орієнтовно 4 млн справ з архівів правоохоронних органів. Планується, що це буде найбільший архів не лише на території України, а й серед аналогічних архівів країн Центральної та Східної Європи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін урізав фінансування будівництва метро у Дніпрі на 28 млн гривень. Ці гроші були надані у кредит Європейським банком реконструкції та розвитку.

Україна Кабмін уряд гроші

 
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