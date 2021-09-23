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23 сентября 2021, 10:59 30

Кабмин выделил 34 млн грн на реконструкцию госархива Института национальной памяти

23 сентября 2021, 10:59 30
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров выделил 34 млн грн на реконструкцию здания отраслевого архива Украинского института национальной памяти

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики, соответствующее распоряжение о перераспределении бюджетных средств правительство приняло на своем заседании 22 сентября, пишет RegioNews.

Как отмечается, отраслевой государственный архив Украинского института национальной памяти создан в июне 2019 года. Его задача – сохранить архивные документы репрессивных органов и обеспечить право на доступ к этой информации для всех желающих.

Архив получил здание в 11 тыс. кв. метров на улице Пуховской, 7 в июне 2019 года от Национального банка Украины. Это помещение нуждается в реконструкции. Соответствующий проект Архив презентовал в июле этого года. Им предусмотрены Open space, лаборатории для оцифровки и современные архивохранилища.

В МКИП напомнили, что в будущем в Архиве национальной памяти должно быть сосредоточено ориентировочно 4 млн дел из архивов правоохранительных органов. Планируется, что это будет самый большой архив не только на территории Украины, но и среди аналогичных архивов стран Центральной и Восточной Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин урезал финансирование строительства метро в Днепре на 28 млн гривен. Эти деньги были предоставлены в кредит Европейским банком реконструкции и развития.

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