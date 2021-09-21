У Мінкульті пропонують скасувати перенесення вихідних через свята
Міністерство культури винесло на громадське обговорення законопроєкт, який передбачає скасування перенесення вихідного дня, якщо державне свято, яке є неробочим днем, збігається з ним
Про це пише RegioNews з посиланням на проєкт закону.
Відповідно до проєкту закону "Про свята, пам’ятні дати й скорботні дні", що був розроблений Українським інститутом національної пам’яті, пропонується визначити чіткі категорії як:
- державне свято - 12 свят;
- день жалоби;
- міжнародний день - 13 свят;
- пам’ятна дата;
- професійне свято;
- скорботний день - 7 скорботних днів;
- традиційне свято - 20 свят;
"Зокрема, законопроєкт пропонує передбачити, що якщо державне свято, яке є неробочим днем, збігається з вихідним, то вихідний день не переноситься", - пише пресслужба Мінкульту.
Водночас такі свята як: Різдво Христове за юліанським календарем, Великодень за юліанським календарем, День Святої Трійці за юліанським календарем, Різдво Христове за григоріанським календарем та Новий рік - зберігатимуть правило перенесення вихідного дня.
Нагадаємо, раніше у Мінкульті визначились з об'єктами, які потраплять під "Велику реставрацію".