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У Мінкульті пропонують скасувати перенесення вихідних через свята
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21 вересня 2021, 17:59 481

У Мінкульті пропонують скасувати перенесення вихідних через свята

21 вересня 2021, 17:59 481
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Фото з відкритих джерел
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Міністерство культури винесло на громадське обговорення законопроєкт, який передбачає скасування перенесення вихідного дня, якщо державне свято, яке є неробочим днем, збігається з ним

Про це пише RegioNews з посиланням на проєкт закону.

Відповідно до проєкту закону "Про свята, пам’ятні дати й скорботні дні", що був розроблений Українським інститутом національної пам’яті, пропонується визначити чіткі категорії як:

  • державне свято - 12 свят;
  • день жалоби;
  • міжнародний день - 13 свят;
  • пам’ятна дата;
  • професійне свято;
  • скорботний день - 7 скорботних днів;
  • традиційне свято - 20 свят;

"Зокрема, законопроєкт пропонує передбачити, що якщо державне свято, яке є неробочим днем, збігається з вихідним, то вихідний день не переноситься", - пише пресслужба Мінкульту.

Водночас такі свята як: Різдво Христове за юліанським календарем, Великодень за юліанським календарем, День Святої Трійці за юліанським календарем, Різдво Христове за григоріанським календарем та Новий рік - зберігатимуть правило перенесення вихідного дня.

Нагадаємо, раніше у Мінкульті визначились з об'єктами, які потраплять під "Велику реставрацію".

Україна Мінкульт свято

 
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