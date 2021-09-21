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21 сентября 2021, 17:59 461

В Минкульте предлагают отменить перенос выходных из-за праздников

21 сентября 2021, 17:59 461
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Фото из открытых источников
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Министерство культуры вынесло на общественное обсуждение законопроект, который предусматривает отмену переноса выходного дня, если государственный праздник, который является нерабочим днем, совпадает с ним

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на проект закона.

Согласно проекту закона "О праздниках, памятных датах и скорбных днях", который был разработан Украинским институтом национальной памяти, предлагается определить четкие категории как:

  • государственный праздник - 12 праздников;
  • день траура;
  • Международный день - 13 праздников;
  • памятная дата;
  • профессиональный праздник;
  • скорбный день - 7 скорбных дней;
  • традиционный праздник - 20 праздников;

"В частности, законопроект предлагает предусмотреть, что если государственный праздник, который является нерабочим днем, совпадает с выходным, то выходной день не переносится", - пишет пресс-служба Минкульта.

В то же время такие праздники как: Рождество Христово по юлианскому календарю, Пасха по юлианскому календарю, День Святой Троицы по юлианскому календарю, Рождество Христово по григорианскому календарю и Новый год - будут сохранять правило переноса выходного дня.

Напомним, ранее в Минкульте определились с объектами, которые попадут под "Большую реставрацию".

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