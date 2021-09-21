В Минкульте предлагают отменить перенос выходных из-за праздников
Министерство культуры вынесло на общественное обсуждение законопроект, который предусматривает отмену переноса выходного дня, если государственный праздник, который является нерабочим днем, совпадает с ним
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на проект закона.
Согласно проекту закона "О праздниках, памятных датах и скорбных днях", который был разработан Украинским институтом национальной памяти, предлагается определить четкие категории как:
- государственный праздник - 12 праздников;
- день траура;
- Международный день - 13 праздников;
- памятная дата;
- профессиональный праздник;
- скорбный день - 7 скорбных дней;
- традиционный праздник - 20 праздников;
"В частности, законопроект предлагает предусмотреть, что если государственный праздник, который является нерабочим днем, совпадает с выходным, то выходной день не переносится", - пишет пресс-служба Минкульта.
В то же время такие праздники как: Рождество Христово по юлианскому календарю, Пасха по юлианскому календарю, День Святой Троицы по юлианскому календарю, Рождество Христово по григорианскому календарю и Новый год - будут сохранять правило переноса выходного дня.
Напомним, ранее в Минкульте определились с объектами, которые попадут под "Большую реставрацию".