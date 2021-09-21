В Минкульте предлагают отменить перенос выходных из-за праздников

Фото из открытых источников

Министерство культуры вынесло на общественное обсуждение законопроект, который предусматривает отмену переноса выходного дня, если государственный праздник, который является нерабочим днем, совпадает с ним

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на проект закона.

Согласно проекту закона "О праздниках, памятных датах и скорбных днях", который был разработан Украинским институтом национальной памяти, предлагается определить четкие категории как:

государственный праздник - 12 праздников;

день траура;

Международный день - 13 праздников;

памятная дата;

профессиональный праздник;

скорбный день - 7 скорбных дней;

традиционный праздник - 20 праздников;

"В частности, законопроект предлагает предусмотреть, что если государственный праздник, который является нерабочим днем, совпадает с выходным, то выходной день не переносится", - пишет пресс-служба Минкульта.

В то же время такие праздники как: Рождество Христово по юлианскому календарю, Пасха по юлианскому календарю, День Святой Троицы по юлианскому календарю, Рождество Христово по григорианскому календарю и Новый год - будут сохранять правило переноса выходного дня.

Напомним, ранее в Минкульте определились с объектами, которые попадут под "Большую реставрацию".