Рада може провести позачергове засідання: що нардепи планують розглянути
Верховна Рада України може провести окремий пленарний день для розгляду законопроєктів про соціальний захист населення
Про це заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, пише RegioNews, посилаючись на "Інтерфакс-Україна".
"Розглядається можливість проведення позачергового засідання. Хоча можливо, це буде і в черговому форматі — поки складно сказати напевно, оскільки ще формується остаточний порядок денний", — сказала Кравчук.
Водночас вона додала, що парламент може розглянути блок "соціальних" законопроєктів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардепи пропонують проводити індексацію пенсій щороку 1 березня.
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