14:59  17 сентября
В реанимацию из-за COVID-19 попал представитель Кабмина в Раде
14:49  17 сентября
В школе на Сумщине массово отравились ученики и учителя
17:57  17 сентября
В зоне ООС оккупанты дважды обстреливали украинские позиции
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2021, 18:28 96

Рада может провести внеочередное заседание: что нардепы планируют рассмотреть

17 сентября 2021, 18:28 96
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада Украины может провести отдельный пленарный день для рассмотрения законопроектов О социальной защите населения

Об этом заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, пишет RegioNews, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

"Рассматривается возможность проведения внеочередного заседания. Хотя возможно, это будет и в каком формате — пока сложно сказать наверняка, поскольку еще формируется окончательный порядок дня", — сказала Кравчук.

В то же время она добавила, что парламент может рассмотреть блок "социальных" законопроектов.

Напомним, ранее сообщалось, что нардепы предлагают проводить индексацию пенсий ежегодно 1 марта.

Украина Верховная Рада заседание нардеп парламент

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Новые откровения Кивы. Станет ли скандал на Полтавщине началом конца ОПЗЖ
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua