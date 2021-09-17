Рада может провести внеочередное заседание: что нардепы планируют рассмотреть

Фото из открытых источников

Верховная Рада Украины может провести отдельный пленарный день для рассмотрения законопроектов О социальной защите населения

Об этом заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, пишет RegioNews, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

"Рассматривается возможность проведения внеочередного заседания. Хотя возможно, это будет и в каком формате — пока сложно сказать наверняка, поскольку еще формируется окончательный порядок дня", — сказала Кравчук.

В то же время она добавила, что парламент может рассмотреть блок "социальных" законопроектов.

Напомним, ранее сообщалось, что нардепы предлагают проводить индексацию пенсий ежегодно 1 марта.