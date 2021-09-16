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16 вересня 2021, 11:50 6

РНБО може в п'ятницю запровадити нові санкції - ЗМІ

16 вересня 2021, 11:50 6
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з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський скликає на 17 вересня засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО)

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу РНБО.

Засідання Радбезу має розпочатися о 17:00.

За інформацією РБК-Україна, РНБО розгляне якісь "програмні документи".

Також готуються нові санкції, втім хто під них потрапить - поки не відомо.

Нагадаємо, минулого тижня секретар РНБО провів засідання з розробки стратегії морської безпеки України.

Раніше Зеленський ввів у дію рішення РНБО про загрози енергетиці.

РНБО Офіс президента президент санкції

 
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