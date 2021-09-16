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16 сентября 2021, 11:50 6

СНБО может в пятницу ввести новые санкции - СМИ

16 сентября 2021, 11:50 6
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из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский созывает на 17 сентября заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу РНБО.

Заседание Совбеза должно начаться в 17: 00.

По информации РБК-Украина, СНБО рассмотрит некие "программные документы".

Также готовятся новые санкции, впрочем кто под них попадет - пока не известно.

Напомним, на прошлой неделе секретарь СНБО провел заседание по разработке стратегии морской безопасности Украины.

Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО об угрозах энергетике.

СНБО Офис президента президент санкции

 
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