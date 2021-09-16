СНБО может в пятницу ввести новые санкции - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский созывает на 17 сентября заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу РНБО.
Заседание Совбеза должно начаться в 17: 00.
По информации РБК-Украина, СНБО рассмотрит некие "программные документы".
Также готовятся новые санкции, впрочем кто под них попадет - пока не известно.
Напомним, на прошлой неделе секретарь СНБО провел заседание по разработке стратегии морской безопасности Украины.
Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО об угрозах энергетике.
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