СНБО может в пятницу ввести новые санкции - СМИ

С началом нового политического сезона парламентские оппоненты президента, поддержанные омбудсменом Людмилой Денисовой, нанесли внезапный мощный удар по "закону об олигархах"

Танцы вокруг закона о деолигархизации. Кто и чем бьет по амбициям Зеленского

08 сентября 2021

Шесть лет и конфискация за 2 тысячи долларов: как Высший антикоррупционный суд взялся за судей-взяточников

Бывший председатель районного суда на Тернопольщине, пойманный на копеечной по украинским меркам взятке, после пяти лет рассмотрения его дела в различных инстанциях таки получил от ВАКС путевку в нову...