Малюська розповів про плани зробити з Лук'янівського СІЗО готель

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Лук'янівський слідчий ізолятор в Києві можуть перепрофілювати в готель, а заарештованих переведуть в інші місця утримання

Як пише RegioNews, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, Лук'янівське СІЗО теоретично можна було б продати, як і інші в'язниці.

"Але там інша проблема. Зараз в ньому міститься понад дві тисячі осіб, а той об'єкт, який ми йому на заміну будуємо по Бориспільській трасі, буде розрахований на одну тисячу. Відповідно, тисяча ще залишиться в Лук'янівці", - зазначив міністр.

Він наголосив, що стосовно цього СІЗО буде йтися про заморожування і зміну призначення тільки його частини. Інша частина ізолятора найближчі років 5-6 ще перебуватиме на місці.

"Ми планували зробити там готель, швидше за все", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Малюська анонсував створення "модельної в'язниці", де в'язнів навчатимуть "нормальному життю".