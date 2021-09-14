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14 сентября 2021, 13:32 411

Малюська рассказал о планах сделать из Лукьяновского СИЗО гостиницу

14 сентября 2021, 13:32 411
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Фото из открытых источников
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Лукьяновский следственный изолятор в Киеве могут перепрофилировать в гостиницу, а арестованных переведут в другие места содержания

Как пишет RegioNews, об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, Лукьяновское СИЗО теоретически можно было бы продать, как и другие тюрьмы.

"Но там другая проблема. Сейчас в нем содержится более двух тысяч человек, а тот объект, который мы ему на замену строим по Бориспольской трассе, будет рассчитан на одну тысячу. Соответственно, тысяча еще останется в Лукьяновке", - отметил министр.

Он подчеркнул, что в отношении этого СИЗО речь будет идти о замораживании и изменении назначения только его части. Остальная часть изолятора ближайшие лет 5-6 еще будет находиться на месте.

"Мы планировали сделать там гостиницу, скорее всего", - отметил министр.

Напомним, ранее Малюська анонсировал создание "модельной тюрьмы", где заключенных будут учить"нормальной жизни".

Украина Киев СИЗО Денис Малюська Столица

 
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