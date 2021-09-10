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10 вересня 2021, 14:56 9

Кива заявив, що в майбутньому планує захищати Зеленського у суді

10 вересня 2021, 14:56 9
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Фото з відкритих джерел
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Народний депутат від фракції «Опозиційна платформа за життя» Ілля Кива, який став адвокатом заявляє, що планує в майбутньому захищати Президента України Володимира Зеленського у суді.

Як передає RegioNews, про це політик заявив у коментарі журналістам поблизу Верховної Ради.

"Ви ж не знаєте, чому я став адвокатом. Президенту Зеленському, який буде на лаві підсудних буде потрібен кваліфікований адвокат…За ті помилки, які він зробив, можливо, не зі злого умислу доведеться відповідати", - зауважив Кива.

"Я буду його захищати у суді, оскільки будь-хто має право на захист", - додав депутат.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива у січні цього року склав іспит на право займатися адвокатською діяльністю.

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