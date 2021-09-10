Кива заявил, что в будущем планирует защищать Зеленского в суде
Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа за жизнь» Илья Кива, который стал адвокатом заявляет, что планирует в будущем защищать Президента Украины Владимира Зеленского в суде.
Как передает RegioNews об этом политик заявил в комментарии журналистам возле Верховной Рады.
"Вы же не знаете, почему я стал адвокатом. Президенту Зеленскому, который будет на скамье подсудимых будет нужен квалифицированный адвокат...За те ошибки, которые он сделал, возможно, не со злого умысла придется отвечать", - отметил Кива.
"Я буду его защищать в суде, поскольку любой имеет право на защиту", - добавил депутат.
Напомним, недавно стало известно, что народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в январе этого года сдал экзамен на право заниматься адвокатской деятельностью.