Кива заявил, что в будущем планирует защищать Зеленского в суде

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Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа за жизнь» Илья Кива, который стал адвокатом заявляет, что планирует в будущем защищать Президента Украины Владимира Зеленского в суде.

Как передает RegioNews об этом политик заявил в комментарии журналистам возле Верховной Рады.

"Вы же не знаете, почему я стал адвокатом. Президенту Зеленскому, который будет на скамье подсудимых будет нужен квалифицированный адвокат...За те ошибки, которые он сделал, возможно, не со злого умысла придется отвечать", - отметил Кива.

"Я буду его защищать в суде, поскольку любой имеет право на защиту", - добавил депутат.

Напомним, недавно стало известно, что народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в январе этого года сдал экзамен на право заниматься адвокатской деятельностью.