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08 вересня 2021, 11:34 36

"Слуга народу" не буде голосувати за звернення щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО - Арахамія

08 вересня 2021, 11:34 36
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Фото з відкритих джерел
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Фракція "Слуга народу" не підтримає звернення до Конгресу США стосовно надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО.

Як передає RegioNews про це в коментарі журналістам у кулуарах парламенту заявив очільник пропрезидентської фракції Давид Арахамія.

За його словами, статус основного союзника поза НАТО стосується тих держав, які не мають шанси стати членами Альянсу.

"В нас же в Конституції записано, що ми рухаємося до НАТО. Є доорожня карта з цього приводу", - нагадав депутат.

Крім того Арахамія зауважив, що Афганістан мав статус основного союзника поза НАТО "і йому це не допомогло".

Нагадаємо, що у середу після завершення пленарного засідання заплановане позачергове засідання. На порядку денному - проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (№5380).

США НАТО Верховна Рада спікер

 
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