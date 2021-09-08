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08 вересня 2021, 13:18 16

Рада закликала міжнародне співтовариство не визнавати вибори до Держдуми

08 вересня 2021, 13:18 16
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Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада звернулася до міжнародного співровариства з закликом не визнавати вибори до Державної думи РФ заплановані на 19 вересня та її подальших рішень в разі проведення голосування на тимчасово окупованій території України

Як передає RegioNews, за відповідний проєкт постанови проголосували 318 народних депутатів.

"Верховна Рада України звертається до Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН, ОБСЄ, Європейського Союзу, НАТО, інших міжнародних організацій, парламентських асамблей, іноземних парламентів та урядів і закликає:Застосувати всі необхідні засоби, щоб застерегти органи влади та окупаційну адміністрацію Російської Федерації від проведення виборів у Державну Думу на тимчасово окупованій території України – Автономній Республіці Крим та місті Севастополі та унеможливити участь у виборах громадян України, що проживають на окупованій частині Донбасу…Не визнати легітимність виборів у Державну Думу Російської Федерації 19 вересня 2021 року та її подальших рішень у разі проведення голосування на тимчасово окупованій частині території України", - зазначається у постанові.

Крім цього депутати закликають застосувати санкції до представників влади, що залучають українців до голосування на виборах до Держдуми на окупований територіях

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