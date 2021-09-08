Рада призвала международное сообщество не признавать выборы в Госдуму

Как передает RegioNews, за соответствующий проект постановления проголосовали 318 народных депутатов.

"Верховная Рада Украины обращается к Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН, ОБСЕ, Европейского Союза, НАТО, другим международным организациям, парламентским ассамблеям, иностранным парламентам и правительствам и призывает: Применить все необходимые средства, чтобы предостеречь органы власти и оккупационную администрацию Российской Федерации от проведения выборов в Государственную Думу на временно оккупированной территории Украины – Автономной Республике Крым и городе Севастополе и исключить участие в выборах граждан Украины, проживающих на оккупированной части Донбасса...Не признать легитимность выборов в Государственную Думу Российской Федерации 19 сентября 2021 года и ее дальнейшие решения в случае проведения голосования на временно оккупированной части территории Украины", - отмечается в постановлении.

Кроме этого депутаты призывают применить санкции к представителям власти, которые привлекают украинцев к голосованию на выборах в Госдуму на оккупированных территориях