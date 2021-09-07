11:06  07 вересня
Радуцький назвав три області з найгіршою епідемічною ситуацією
11:35  07 вересня
На Київщині горіла церква
08:09  07 вересня
На Донбасі зафіксували сім порушень, мінометні обстріли та невідомий безпілотник
UA | RU
UA | RU
07 вересня 2021, 14:02 11

Разумков на середу скликав позачергову Раду: порядок денний

07 вересня 2021, 14:02 11
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання парламенту у середу 8 вересня

Про це пише RegioNews з посиланням на розпорядження очільника парламенту, копію якого на своїй сторінці у Facebook опублікувала речник керівника парламенту Ольга Туній.

"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Парламенту в середу, 8 вересня, на вимогу 153 народних депутатів. На позачергове засідання народні депутати зберуться відразу після завершення чергового. На порядку денному - проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (№5380)", - зазначила речниця Разумкова.

спікер Верховна Рада США засідання

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Лідер запорізького Майдану Артюшенко: Повернення генерала-втікача Серби може бути вигідним Зеленському – готує "вдячних" силовиків
"Аніматори" від СБУ для "За майбутнє". Чим закінчиться для мера Мамая справа про хабар його "правої руки"
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua