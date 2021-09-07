Разумков на середу скликав позачергову Раду: порядок денний

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Про це пише RegioNews з посиланням на розпорядження очільника парламенту, копію якого на своїй сторінці у Facebook опублікувала речник керівника парламенту Ольга Туній.

"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Парламенту в середу, 8 вересня, на вимогу 153 народних депутатів. На позачергове засідання народні депутати зберуться відразу після завершення чергового. На порядку денному - проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (№5380)", - зазначила речниця Разумкова.