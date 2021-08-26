У Державного управління справами з'явився новий керівник

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У конкурсі на зайняття посади керівника Державного управління справами переміг Ігор Лисий

Про це йдеться у розпорядженні президента України Володимира Зеленського №539/2021-рп "Про визначення переможця конкурсу на зайняття посади Керівника Державного управління справами", пише RegioNews.

Відповідно до частини першої статті 28 Закону України "Про державну службу", Лисого визначено переможцем конкурсу.

Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

Відомо, що Зеленський 13 липня підписав розпорядження про оголошення конкурсу на зайняття посади керівника Державного управління справами. Конкурс був оголошений відповідно до частини другої статті 23 Закону України "Про державну службу".

Нагадаємо, що у грудні 2020 року президент підписав розпорядження про "Питання призначення на вакантну посаду Керівника Державного управління справами".