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26 августа 2021, 14:59 28

У Государственного управления делами появился новый руководитель

26 августа 2021, 14:59 28
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Фото из открытых источников
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В конкурсе на занятие должности руководителя Государственного управления делами победил Игорь Лысый

Об этом говорится в распоряжении президента Украины Владимира Зеленского №539/2021-рп "Об определении победителя конкурса на занятие должности Руководителя Государственного управления делами", пишет RegioNews.

Согласно части первой статьи 28 Закона Украины "О государственной службе", Лысого определено победителем конкурса.

Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

Известно, что Зеленский 13 июля подписал распоряжение об объявлении конкурса на занятие должности руководителя Государственного управления делами. Конкурс был объявлен в соответствии с частью второй статьи 23 Закона Украины "О государственной службе".

Напомним, что в декабре 2020 года президент подписал распоряжение о "Вопросе назначения на вакантную должность руководителя Государственного управления делами".

Кабмин

 
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