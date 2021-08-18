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18 серпня 2021, 17:48 624

Екссекретар РНБО Данилюк розповів, як ледь не загинув на мотоциклі

18 серпня 2021, 17:48 624
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Фото з відкритих джерел
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Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк повідомив, що дивом урятувався від падіння сухого дерева, коли їхав через ліс на мотоциклі

Про це пише RegioNews з посиланням на його повідомлення у Facebook.

"Народився в сорочці. Вчора (17 серпня, — ред.) вночі дорогою додому, що проходить лісом, через порив вітру просто перед носом падає дерево. Сухостій, як потім з’ясувалося. Дивом зреагував. Знав, що гальмувати – смерть. Якось примудрився "перескочити". Пролетів метрів із сорок, "зупинився" у метрах 100", – написав колишній секретар РНБО.

Данилюк також поінформував, що після інциденту за його участю в дерево врізався ще й автомобіліст, який, за словами колишнього секретаря РНБО, спочатку ледь не зачепив його, а потім допоміг зібрати речі, зафіксувати мотоцикл та прибрати сухостій із дороги, щоб уберегти інших від нових зіткнень.

"Слава богу, всі живі", — додав Данилюк, зазначивши, що внаслідок падіння дерева мотоцикл зламався.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсоні командир роти патрульних, який начебто був напідпитку, на смерть збив пішохода.

Україна РНБО РНБО аварія Олександр Данилюк

 
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