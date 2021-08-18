Екссекретар РНБО Данилюк розповів, як ледь не загинув на мотоциклі
Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк повідомив, що дивом урятувався від падіння сухого дерева, коли їхав через ліс на мотоциклі
Про це пише RegioNews з посиланням на його повідомлення у Facebook.
"Народився в сорочці. Вчора (17 серпня, — ред.) вночі дорогою додому, що проходить лісом, через порив вітру просто перед носом падає дерево. Сухостій, як потім з’ясувалося. Дивом зреагував. Знав, що гальмувати – смерть. Якось примудрився "перескочити". Пролетів метрів із сорок, "зупинився" у метрах 100", – написав колишній секретар РНБО.
Данилюк також поінформував, що після інциденту за його участю в дерево врізався ще й автомобіліст, який, за словами колишнього секретаря РНБО, спочатку ледь не зачепив його, а потім допоміг зібрати речі, зафіксувати мотоцикл та прибрати сухостій із дороги, щоб уберегти інших від нових зіткнень.
"Слава богу, всі живі", — додав Данилюк, зазначивши, що внаслідок падіння дерева мотоцикл зламався.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсоні командир роти патрульних, який начебто був напідпитку, на смерть збив пішохода.