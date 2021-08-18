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18 августа 2021, 17:48 843

Экс-секретарь СНБО Данилюк рассказал, как едва не погиб на мотоцикле

18 августа 2021, 17:48 843
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Фото из открытых источников
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Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк сообщил, что чудом спасся от падения сухого дерева, когда ехал через лес на мотоцикле

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Родился в рубашке. Вчера (17 августа, — ред.) ночью по дороге домой, проходящей по лесу, из-за порыва ветра прямо перед носом падает дерево. Сухостой, как потом выяснилось. Чудом среагировал. Знал, что тормозить-смерть. Как-то умудрился перескочить". Пролетел метров с сорок, "остановился" в метрах 100", - написал бывший секретарь СНБО.

Данилюк также сообщил, что после инцидента с его участием в дерево врезался еще и автомобилист, который, по словам бывшего секретаря СНБО, сначала едва не задел его, а потом помог собрать вещи, зафиксировать мотоцикл и убрать сухостой с дороги, чтобы уберечь других от новых столкновений.

"Слава богу, все живы", - добавил Данилюк, отметив, что в результате падения дерева мотоцикл сломался.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне командир роты патрульных, который якобы был пьян, насмерть сбил пешехода.

Украина СНБО РНБО авария Александр Данилюк

 
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