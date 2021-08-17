У Раді зібрали 150 підписів для позачергового засідання щодо "Кримської платформи"

Фото з відкритих джерел

У Верховній Раді зібрали 150 підписів для проведення позачергового засідання присвяченого саміту "Кримської платформи"

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка

"У Раді зібрано 150 підписів для проведення позачергового засідання 23 серпня присвяченого Кримській платформі", - написав депутат

За його словами, в рамках засідання планується проголосувати проект постанови Про звернення до міжнародних партнерів щодо протидії російській агресії

Нагадаємо, що на 24 серпня заплановане проведення урочистого засідання ВР. На нього запрошено Президента України Володимира Зеленського.

У саміті "Кримської платформи" очікується участь 34 країн