В Раде собрали 150 подписей для внеочередного заседания по "Крымской платформе"
В Верховной Раде собрали 150 подписей для проведения внеочередного заседания посвященного саммиту "Крымской платформы"
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка
"В Раде собрано 150 подписей для проведения внеочередного заседания 23 августа посвящённого Крымской платформе", - написал депутат
По его словам, в рамках заседания планируется проголосовать проект постановления об обращении к международным партнерам касательно противодействия российской агрессии
Напомним, что на 24 августа запланировано проведение торжественного заседания ВР. Для участия в нем приглашен Президент Украины Владимир Зеленский.
В саммите "Крымской платформы" ожидается участие 34 стран
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