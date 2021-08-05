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05 серпня 2021, 18:54 527

У "Слузі народу" прокоментували бійку між мером Конотопа та нардепом Качурою

05 серпня 2021, 18:54 527
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Фото: з відкритих джерел
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Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом нападу на депутата від фракції "слуг" Олександра Качуру

Про це повідомили у пресслужбі партії "Слуга народу", передає RegioNews.

Народний депутат Олександр Качура брав участь у засіданні сесії Конотопської ОТГ, під час якої мер Конотопа Артем Семініхін та його охорона спровокували бійку.

"Під час засідання нардеп порушив питання проблем міста, зокрема поганої якості водопровідної води, яку не можна пити або використовувати для приготування їжі. Він продемонстрував зразок цієї води у пляшці, яку йому передали мешканці міста, та попросив мера Артема Семініхіна перевірити її якість", - йдеться у повідомленні.

Замість відповіді мер спробував облити депутата водою, до штовханини долучилася охорона Семініхіна, та у залі сталася бійка.

За фактом бійки правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про перешкоджання роботі народного депутата.

Нагадаємо, сьогодні мер Конотопа Артем Семеніхін облив водою нардепа від партії "Слуга народу" Олександра Качуру на засіданні міськради.

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