В "Слуге народа" прокомментировали драку между мэром Конотопа и нардепом Качурой

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Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нападения на депутата от фракции "слуг" Александра Качуру

Об этом сообщили в пресс-службе партии "Слуга народа", передает RegioNews.

Народный депутат Александр Качура принимал участие в заседании сессии Конотопской ОТГ, во время которой мэр Конотопа Артем Семинихин и его охрана спровоцировали драку.

"Во время заседания нардеп поднял вопрос проблем города, в частности плохого качества водопроводной воды, которую нельзя пить или использовать для приготовления пищи. Он продемонстрировал образец этой воды в бутылке, которую ему передали жители города, и попросил мэра Артема Семинихина проверить ее качество", - говорится в сообщении.

Вместо ответа мэр попытался облить депутата водой, к толкотне присоединилась охрана Семинихина, и прямо в зале произошла драка.

По факту драки правоохранители возбудили уголовное дело по статье о препятствовании работе народного депутата.

Напомним, сегодня мэр Конотопа Артем Семенихин облил водой нардепа от партии "Слуга народа" Александра Качуру на заседании горсовета.