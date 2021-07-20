У "Слузі народу" прогнозують, що до 5 депутатів стануть олігархами
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко прогнозує, що до 5 депутатів парламенту можуть бути віднесені до числа олігархів після прийняття відповідного законопроєкту.
Про це пише Regionews з посиланням на Українські новини
"Треба подивитися, яка буде кінцева версія закону. Мені здається, що до 5-ти осіб може претендувати", - сказав він.
При цьому Корнієнко не назвав конкретні прізвища припустивши, що серед них не буде представників фракції "Слуги народу".
Парламентар переконаний, що восени законопроєкт про олігархів буде в будь-якому випадку прийнятий у 2-му читанні.
Нагадаємо, що в першому читанні законпроект про олігархів був прийнятий влітку. Він передбачає створення реєстру олігархів і накладає на таких осіб ряд обмежень. Зокрема, заборона фінансування партій, участі в приватизації.