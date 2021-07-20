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20 липня 2021, 10:20 164

У "Слузі народу" прогнозують, що до 5 депутатів стануть олігархами

20 липня 2021, 10:20 164
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Фото из открытых источников
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Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко прогнозує, що до 5 депутатів парламенту можуть бути віднесені до числа олігархів після прийняття відповідного законопроєкту.

Про це пише Regionews з посиланням на Українські новини

"Треба подивитися, яка буде кінцева версія закону. Мені здається, що до 5-ти осіб може претендувати", - сказав він.

При цьому Корнієнко не назвав конкретні прізвища припустивши, що серед них не буде представників фракції "Слуги народу".

Парламентар переконаний, що восени законопроєкт про олігархів буде в будь-якому випадку прийнятий у 2-му читанні.

Нагадаємо, що в першому читанні законпроект про олігархів був прийнятий влітку. Він передбачає створення реєстру олігархів і накладає на таких осіб ряд обмежень. Зокрема, заборона фінансування партій, участі в приватизації.

Слуга народа Верховна Рада олігархи Корнієнко Олександр реєстр

 
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