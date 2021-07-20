08:31  19 июля
В Украине зафиксировали менее 200 новых COVID-случаев
13:59  20 июля
В Украине хотят отменить обязательный военный призыв
08:32  20 июля
Война на Донбассе: боевики трижды открывали огонь, у ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
20 июля 2021, 10:20 174

В "Слуге народа" прогнозируют, что до 5 депутатов станут олигархами

20 июля 2021, 10:20 174
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко прогнозирует, что до 5 депутатов парламента могут быть отнесены к числу олигархов после принятия соответствующего законопроекта.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Українські новини

"Надо посмотреть, какая будет конечная версия закона. Мне кажется, что до 5-ти человек может претендовать", - сказал он.

При этом Корниенко не назвал конкретные фамилии предположив, что среди них не будет представителей фракции "Слуги народа"

Парламентарий убежден, что осенью законопроект об олигархах будет в любом случае принят во 2-ом чтении.

Напомним, что в первом чтении законпроект об олигархах был принят летом. Он предполагает создание реестра олигархов и накладывает на таких лиц ряд ограничений. В частности, запрет финансирования партий, участия в приватизации.

Слуга народа Верховная Рада олигархи Корниенко Александр реестр

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua