В "Слуге народа" прогнозируют, что до 5 депутатов станут олигархами

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Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко прогнозирует, что до 5 депутатов парламента могут быть отнесены к числу олигархов после принятия соответствующего законопроекта.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Українські новини

"Надо посмотреть, какая будет конечная версия закона. Мне кажется, что до 5-ти человек может претендовать", - сказал он.

При этом Корниенко не назвал конкретные фамилии предположив, что среди них не будет представителей фракции "Слуги народа"

Парламентарий убежден, что осенью законопроект об олигархах будет в любом случае принят во 2-ом чтении.

Напомним, что в первом чтении законпроект об олигархах был принят летом. Он предполагает создание реестра олигархов и накладывает на таких лиц ряд ограничений. В частности, запрет финансирования партий, участия в приватизации.