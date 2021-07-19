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19 липня 2021, 18:20 16

Разумков скликав ще одну позачерову Раду задля розблокування реформи судочинства та "Укроборонпрому"

19 липня 2021, 18:20 16
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Фото з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового пленарного засідання Парламенту на вимогу Президента України - завтра, 20 липня, о 14:00.

Про це пише Regionews з посиланням на Facebook прес-секретаря очільника парламенту Ольги Туній, де опубліковано текст відповідного документу.

"У порядку денному - розгляд 10-ти проектів постанов щодо скасування рішень Верховної Ради про ухвалення законів, які стосуються реформи судочинства (законопроекти №3711-д, №5068, №5069) та трансформації Укроборонпрому (№3822). Голова Верховної Ради доручив провести засідання Першому заступнику Голови Парламенту", - написала Туній.

Вона додала, шо Разумков доручив провести засідання першому віце-спікеру Руслану Стефанчуку, оскільки сам 20-21 липня перебуватиме у відпустці за сімейними обставинами

Нагадаємо, що 16 липня на брифінгу спікер заявив, що звернень стосовно позачергових засідань не надходило. Водночас не виключив, позапланового зібрання депутатів найближчим часом, оскільки необхідно провалити окремі проєкти постанов, які не дають можливості підписати Разумкову схвалені парламентом закони. Згідно з Регламентом без відхилення постанов про скасування результатів голосування спікер парламенту і, відповідно, Президент України не може підписати жоден нормативний акт схвалений ВР.

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