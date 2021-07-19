Разумков созвал еще одну вневременную Раду для разблокирования реформы судопроизводства и "Укроборонпрома"

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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного пленарного заседания парламента по требованию Президента Украины - завтра, 20 июля, в 14:00.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook пресс-секретаря главы парламента Ольги Туний, где опубликован текст соответствующего документа.

"В повестке дня - рассмотрение 10-ти проектов постановлений об отмене решения Верховной Рады о принятии законов, касающихся реформы судопроизводства (законопроекты №3711-д, №5068, №5069) и трансформации Укроборонпрома (№3822). Председатель Верховной Рады поручил провести заседание первому заместителю председателя парламента", - написала Туний.

Она добавила, что Разумков поручил провести заседание первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку, поскольку сам 20-21 июля будет находиться в отпуске по семейным обстоятельствам

Напомним, что 16 июля на брифинге спикер заявил, что обращений относительно внеочередных заседаний не поступало. В то же время не исключил, внепланового собрания депутатов в ближайшее время, поскольку необходимо вести отдельные проекты постановлений, которые не дают возможности подписать Разумкова одобренные парламентом законы. Согласно Регламенту без отклонения постановлений об отмене результатов голосования спикер парламента и, соответственно, Президент Украины не может подписать ни один нормативный акт принят ВР.