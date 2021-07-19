08:31  19 июля
В Украине зафиксировали менее 200 новых COVID-случаев
14:35  19 июля
Киев накрыл мощный ливень: закрыта станция метро, затопило дворы
17:33  19 июля
На Донбассе боевики дважды обстреляли украинских военных: потерь нет
UA | RU
UA | RU
19 июля 2021, 18:20 36

Разумков созвал еще одну вневременную Раду для разблокирования реформы судопроизводства и "Укроборонпрома"

19 июля 2021, 18:20 36
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного пленарного заседания парламента по требованию Президента Украины - завтра, 20 июля, в 14:00.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook пресс-секретаря главы парламента Ольги Туний, где опубликован текст соответствующего документа.

"В повестке дня - рассмотрение 10-ти проектов постановлений об отмене решения Верховной Рады о принятии законов, касающихся реформы судопроизводства (законопроекты №3711-д, №5068, №5069) и трансформации Укроборонпрома (№3822). Председатель Верховной Рады поручил провести заседание первому заместителю председателя парламента", - написала Туний.

Она добавила, что Разумков поручил провести заседание первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку, поскольку сам 20-21 июля будет находиться в отпуске по семейным обстоятельствам

Напомним, что 16 июля на брифинге спикер заявил, что обращений относительно внеочередных заседаний не поступало. В то же время не исключил, внепланового собрания депутатов в ближайшее время, поскольку необходимо вести отдельные проекты постановлений, которые не дают возможности подписать Разумкова одобренные парламентом законы. Согласно Регламенту без отклонения постановлений об отмене результатов голосования спикер парламента и, соответственно, Президент Украины не может подписать ни один нормативный акт принят ВР.

спикер Верховная Рада заседание президент депутаты

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram