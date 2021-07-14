11:42  14 июля
В Украине COVID-вакцинацию могут сделать обязательной, - Госпродпотребслужба
12:44  14 июля
В Черкасской области взрыв уничтожил жилой дом, есть жертва
08:07  14 июля
Кровавые сутки в ООС: боевики убили одного и ранили семерых наших защитников
UA | RU
UA | RU
14 июля 2021, 10:42 12

"Слуги народа" 15 июля соберутся на фракцию: будут голосовать за нового главу МВД

14 июля 2021, 10:42 12
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Фракция "Слуга народа" соберется на заседание 15 июля, где нардепы проголосуют за кандидатуру Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел

Об этом сообщили в пресс-службе партии "Слуга народа", пишет RegioNews.

"13 июля заявление Авакова об отставке зарегистрировано в Верховной Раде. В четверг, 15 июля, в перерыве между заседаниями парламента мы соберем фракцию и проголосуем за кандидатуру Дениса Монастырского на должность главы МВД. В тот же день будет представление к премьер-министру", - проинформировал нардеп.

Арахамия прогнозирует, что за нового министра внутренних дел проголосует большинство членов парламента.

Напомним, 13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. Впоследствии стало известно, что эту должность предложили Денису Монастырскому.

Украина

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Политическая расправа или непрофессионализм: почему в Ровно снова взялись за известного врача Шустика
Смена главы Прикарпатья: почему ушел Бойчук и кто такая Онищук
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua