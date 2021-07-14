"Слуги народа" 15 июля соберутся на фракцию: будут голосовать за нового главу МВД
Фракция "Слуга народа" соберется на заседание 15 июля, где нардепы проголосуют за кандидатуру Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел
Об этом сообщили в пресс-службе партии "Слуга народа", пишет RegioNews.
"13 июля заявление Авакова об отставке зарегистрировано в Верховной Раде. В четверг, 15 июля, в перерыве между заседаниями парламента мы соберем фракцию и проголосуем за кандидатуру Дениса Монастырского на должность главы МВД. В тот же день будет представление к премьер-министру", - проинформировал нардеп.
Арахамия прогнозирует, что за нового министра внутренних дел проголосует большинство членов парламента.
Напомним, 13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. Впоследствии стало известно, что эту должность предложили Денису Монастырскому.